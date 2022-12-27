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Свиной грипп обнаружили во всех регионах РФ

13:20 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты зафиксировали штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп, во всех регионах России. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — говорится в сообщении.

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