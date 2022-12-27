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В Южной Корее помиловали экс-президента, осужденного на 17 лет

14:00 27.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Южной Корее помиловали осуждённого на 17 лет экс-президента Ли Мён Бака. Подписанное нынешним главой республики Юн Сок Ёлем решение вступит в силу 28 декабря.

На заседании правительства он выразил надежду, что эти шаги будут способствовать объединению нации.

Ли Мён Бак отбывал 17-летний срок в тюрьме за коррупцию, помилование сократило ему срок лишения свободы на 15 лет и отменило обязанность довыплатить остаток штрафов на общую сумму 6,5 млн долларов, напоминает агентство «Рёнхап».

Ли был президентом Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года, а до этого был мэром Сеула и гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

В списке помилованных также бывшие президентские секретари, обвинённые в массовом коррупционном скандале, который привёл к импичменту бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году.  Говорит Москва

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