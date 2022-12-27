Россия стала основным поставщиком нефти в Турцию в октябре

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в октябре текущего года стала основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию. Объем экспорта составил 2,174 млн тонн, свидетельствуют оглашенные во вторник данные турецкого управления по контролю и регулированию энергетического рынка.

За Россией следуют Ирак (860 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов) и Казахстан (226 567 тонн), приводит статистические данные Анатолийское агентство.