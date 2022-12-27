Украина не готова к переговорам, идеи Кулебы — «дымовая завеса», считает Слуцкий

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Такое мнение во вторник высказал корр. ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы — дымовая завеса», — сказал Слуцкий в ответ на просьбу прокомментировать заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности к посредничеству в «мирном саммите», предложенном ранее Кулебой.

Слуцкий подчеркнул, что именно украинская сторона вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации. «Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — добавил он.