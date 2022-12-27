Создавать мобилизационную экономику в РФ сегодня нет смысла — Белоусов
16:00 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создавать мобилизационную экономику в России сегодня нет никакого смысла, у страны есть резервы и рычаги, чтобы решить все поставленные задачи, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», — сказал он.
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