Создавать мобилизационную экономику в РФ сегодня нет смысла — Белоусов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создавать мобилизационную экономику в России сегодня нет никакого смысла, у страны есть резервы и рычаги, чтобы решить все поставленные задачи, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», — сказал он.