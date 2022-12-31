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Карл III произвел в рыцари гитариста рок-группы Queen Брайана Мэя

09:20 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй, посол Великобритании в России Дебора Броннерт и актер Стивен Грэм вошли в число лиц, награжденных самыми почетными титулами и орденами Соединенного Королевства. Список лауреатов государственных наград — первый после восхождения на престол в сентябре короля Великобритании Карла III — размещен на правительственном сайте в пятницу вечером.

Всего в основном списке значатся имена более 1,1 тыс. человек — как знаменитостей, так и простых британцев, получивших награды за служение обществу. 75-летний Мэй, стоявший у истоков создания Queen и выступавший в июне на концерте по случаю 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II, а также художник Грейсон Перри, известный своими керамическими вазами, были произведены в рыцари, В свою очередь 49-летний Грэм, прославившийся по фильмам «Большой куш» (Snatch, 2000), «Это — Англия» (This Is England, 2006) и «Ирландец» (The Irishman, 2019), стал офицером ордена Британской империи.


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