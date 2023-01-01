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Первое января 2023 года в Петербурге может стать рекордно теплым

12:35 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое января 2023 года принесло Петербургу самую теплую погоду за всю историю метеонаблюдений в этот день, сообщил в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«1 января 2023 года в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в плюс 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2017 году», — говорится в сообщении.

По словам синоптика, точное значение нового достижения будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

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