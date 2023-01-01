Штат МВД России увеличен указом президента до 922 тыс. человек

12:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штатная численность МВД России с 1 января текущего года увеличилась на 27 тыс. — до 922 тыс. сотрудников. Это следует из указа президента РФ, с которым в воскресенье ознакомился ТАСС.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий): с 1 января 2023 года в количестве 922 тыс. 061 единицы, в том числе 770 тыс. 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 тыс. 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 тыс. 639 работников», — сказано в документе. Ранее предельная штатная численность органов внутренних дел составляла свыше 894 тыс. человек.