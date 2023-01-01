Штат МВД России увеличен указом президента до 922 тыс. человек
12:38 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий): с 1 января 2023 года в количестве 922 тыс. 061 единицы, в том числе 770 тыс. 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 тыс. 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 тыс. 639 работников», — сказано в документе. Ранее предельная штатная численность органов внутренних дел составляла свыше 894 тыс. человек.
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