На восстановление энергосистемы Украины могут уйти годы – глава «Укрэнерго»

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повреждения энергетической инфраструктуры Украины достигли беспрецедентного уровня. Об этом в воскресенье заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Уровень повреждений беспрецедентный. <…> Ясно, что достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим здесь не только про подстанции „Укрэнерго“, мы говорим и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали. <…> Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы», — сказал он в эфире телеканала «Рада».