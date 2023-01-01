0
0
0
НОВОСТИ

Холода вернутся в Москву к Рождеству - Гидрометцентр

15:00 01.01.2023 Источник: Интерфакс

Заметное похолодание придет в Москву во второй половине недели, в пятницу, в канун Рождества, температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов, что на 10 градусов ниже климатической нормы, ожидается снег и сильный ветер до 12 м/с, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительное понижение температуры произойдёт после 4 числа, к пятнице температура понизится более чем на 10 градусов. Четверг еще такое переходный день: и днем, и ночью температура от -3 до -8, а вот в пятницу, на Рождество, заметное понижение - -15 ... -17 градусов в Москве ночью (...) днем в пятницу тоже температура будет -12 ... -15 градусов. По-настоящему холодно, температура примерно будет на 10 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:41 01.01.2023
Премьера сказочного новогоднего спектакля в онлайн-кинотеатре Kion прервана из-за участия Урганта?
0
115
13:30 01.01.2023
На восстановление энергосистемы Украины могут уйти годы – глава «Укрэнерго»
0
219
12:38 01.01.2023
Штат МВД России увеличен указом президента до 922 тыс. человек
0
287
12:35 01.01.2023
Первое января 2023 года в Петербурге может стать рекордно теплым
0
241
12:26 01.01.2023
Британия может лишиться двух АЭС из-за налоговой политики кабинета Сунака
0
266
12:15 01.01.2023
Железнодорожные билеты в России подорожали на 8,1%
0
289
12:00 01.01.2023
В новых регионах РФ расплачиваться гривной теперь нельзя
0
274
17:30 31.12.2022
В состав ВС РФ включены армейские корпуса ДНР и ЛНР
0
1199
16:40 31.12.2022
Путин поблагодарил россиян за милосердие, солидарность и отзывчивость
0
1229
16:30 31.12.2022
В Херсонской области задержаны десять подозреваемых в пособничестве ВСУ - ГУ МВД
0
1148

Возврат к списку