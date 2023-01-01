Холода вернутся в Москву к Рождеству - Гидрометцентр

15:00 Источник: Интерфакс

Заметное похолодание придет в Москву во второй половине недели, в пятницу, в канун Рождества, температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов, что на 10 градусов ниже климатической нормы, ожидается снег и сильный ветер до 12 м/с, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительное понижение температуры произойдёт после 4 числа, к пятнице температура понизится более чем на 10 градусов. Четверг еще такое переходный день: и днем, и ночью температура от -3 до -8, а вот в пятницу, на Рождество, заметное понижение - -15 ... -17 градусов в Москве ночью (...) днем в пятницу тоже температура будет -12 ... -15 градусов. По-настоящему холодно, температура примерно будет на 10 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.