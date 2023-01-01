Холода вернутся в Москву к Рождеству - Гидрометцентр
15:00 01.01.2023 Источник: Интерфакс
"Значительное понижение температуры произойдёт после 4 числа, к пятнице температура понизится более чем на 10 градусов. Четверг еще такое переходный день: и днем, и ночью температура от -3 до -8, а вот в пятницу, на Рождество, заметное понижение - -15 ... -17 градусов в Москве ночью (...) днем в пятницу тоже температура будет -12 ... -15 градусов. По-настоящему холодно, температура примерно будет на 10 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.
НОВОСТИ
- 14:41 01.01.2023
- Премьера сказочного новогоднего спектакля в онлайн-кинотеатре Kion прервана из-за участия Урганта?
- 13:30 01.01.2023
- На восстановление энергосистемы Украины могут уйти годы – глава «Укрэнерго»
- 12:38 01.01.2023
- Штат МВД России увеличен указом президента до 922 тыс. человек
- 12:35 01.01.2023
- Первое января 2023 года в Петербурге может стать рекордно теплым
- 12:26 01.01.2023
- Британия может лишиться двух АЭС из-за налоговой политики кабинета Сунака
- 12:15 01.01.2023
- Железнодорожные билеты в России подорожали на 8,1%
- 12:00 01.01.2023
- В новых регионах РФ расплачиваться гривной теперь нельзя
- 17:30 31.12.2022
- В состав ВС РФ включены армейские корпуса ДНР и ЛНР
- 16:40 31.12.2022
- Путин поблагодарил россиян за милосердие, солидарность и отзывчивость
- 16:30 31.12.2022
- В Херсонской области задержаны десять подозреваемых в пособничестве ВСУ - ГУ МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать