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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл считает, что РФ ведет борьбу «за будущее всего человечества»

14:50 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское государство, защищая на законодательном уровне традиционные ценности и нравственные принципы, сегодня играет особую роль в мире и ведет борьбу «за будущее всего человечества», считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Наша борьба за нравственные принципы, наша борьба за сохранение веры — это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира — ни много ни мало. Мы боремся за жизнь мира. Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной. И покуда эта работа и эта вера будут сохраняться, будет сохраняться и надежда на будущее. В этом смысле, конечно, совершенно особая роль у нашей страны», — сказал патриарх в рождественском интервью в субботу на телеканале «Россия-1».

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