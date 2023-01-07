Патриарх Кирилл считает, что РФ ведет борьбу «за будущее всего человечества»
14:50 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наша борьба за нравственные принципы, наша борьба за сохранение веры — это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира — ни много ни мало. Мы боремся за жизнь мира. Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной. И покуда эта работа и эта вера будут сохраняться, будет сохраняться и надежда на будущее. В этом смысле, конечно, совершенно особая роль у нашей страны», — сказал патриарх в рождественском интервью в субботу на телеканале «Россия-1».
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