В британской правительственной машине обнаружен китайский датчик слежения - СМИ
15:00 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ай» ссылается на сотрудника британской контрразведки, заявившего изданию, что из-за растущих опасений Лондона по поводу шпионажа автомобили тщательно проверили и «разобрали по винтику». В результате была обнаружена SIM-карта, передающая информацию о своих координатах.
«Это дает возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности, — сказал собеседник издания. — Это можно медленно и методично делать на протяжении очень, очень долгого времени. В этом заключается уязвимость».
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