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В городах Грузии проходит рождественское шествие «Алило»

15:10 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционное рождественское шествие «Алило» («Аллилуйя») проходит в центре Тбилиси впервые с 2020 года. В последние два года оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

В «Алило» традиционно участвуют священники и прихожане церкви, в том числе много детей, одетые в белые накидки и с венками на голове, символизирующих ангелов. Часть участников шествия в формах пастухов, которые, по преданию, первыми поклонились рожденному спасителю. По улицам столицы идут также буйвол и несколько ослов, запряженных специальными тележками. В них все желающие могут положить сладости и подарки, которые потом будут отправлены в детские дома.

Шествие началось на площади Первой республики в центре столицы и пройдет до храма Святой троицы, расположенной в нескольких километрах. Помимо Тбилиси, «Алило» проходит и в нескольких других крупных городах Грузии.

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