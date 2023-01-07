В городах Грузии проходит рождественское шествие «Алило»
15:10 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В «Алило» традиционно участвуют священники и прихожане церкви, в том числе много детей, одетые в белые накидки и с венками на голове, символизирующих ангелов. Часть участников шествия в формах пастухов, которые, по преданию, первыми поклонились рожденному спасителю. По улицам столицы идут также буйвол и несколько ослов, запряженных специальными тележками. В них все желающие могут положить сладости и подарки, которые потом будут отправлены в детские дома.
Шествие началось на площади Первой республики в центре столицы и пройдет до храма Святой троицы, расположенной в нескольких километрах. Помимо Тбилиси, «Алило» проходит и в нескольких других крупных городах Грузии.
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