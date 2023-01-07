В городах Грузии проходит рождественское шествие «Алило»

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционное рождественское шествие «Алило» («Аллилуйя») проходит в центре Тбилиси впервые с 2020 года. В последние два года оно было отменено из-за пандемии коронавируса.



В «Алило» традиционно участвуют священники и прихожане церкви, в том числе много детей, одетые в белые накидки и с венками на голове, символизирующих ангелов. Часть участников шествия в формах пастухов, которые, по преданию, первыми поклонились рожденному спасителю. По улицам столицы идут также буйвол и несколько ослов, запряженных специальными тележками. В них все желающие могут положить сладости и подарки, которые потом будут отправлены в детские дома.



Шествие началось на площади Первой республики в центре столицы и пройдет до храма Святой троицы, расположенной в нескольких километрах. Помимо Тбилиси, «Алило» проходит и в нескольких других крупных городах Грузии.



