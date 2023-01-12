0
0
121
НОВОСТИ

Назарбаев потеряет статус "елбасы"

11:20 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам в четверг, что из регламента парламента убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

«Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из конституции это было убрано [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны], учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание „почетный сенатор“ мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон „О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. ТАСС)“, — сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос о том, сохранил ли Назарбаев статус почетного сенатора. Он пояснил, что ранее это статус был присвоен только одному человеку — первому президенту республики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 12.01.2023
В Москве выявили 1 539 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
29
12:00 12.01.2023
В России выявили 4 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
36
11:32 12.01.2023
США подтвердили, что будут защищать острова Сенкаку, которые контролирует Япония
0
115
11:27 12.01.2023
Сбер предоставил бизнесу возможность открыть первый счет онлайн
0
101
11:05 12.01.2023
В городе Запорожье ночью раздавались взрывы на военных объектах ВСУ — Рогов
0
143
11:00 12.01.2023
Макрон заявил, что не будет просить прощения у Алжира за период колонизации
0
136
10:32 12.01.2023
Глава МИД КНР опроверг правомерность утверждения о «долговой ловушке Китая для Африки»
0
188
10:20 12.01.2023
Байден "прихватил" больше секретных документов, чем многие разоблачители - Сноуден
0
227
10:05 12.01.2023
США обсуждают с союзниками введение лимита цен на нефтепродукты из РФ — WSJ
0
226
10:00 12.01.2023
Эстония рискует превратиться в «озлобленную и маленькую» страну - Каллас
0
238

Возврат к списку