Назарбаев потеряет статус "елбасы"

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам в четверг, что из регламента парламента убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

«Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из конституции это было убрано [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны], учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание „почетный сенатор“ мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон „О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. ТАСС)“, — сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос о том, сохранил ли Назарбаев статус почетного сенатора. Он пояснил, что ранее это статус был присвоен только одному человеку — первому президенту республики.