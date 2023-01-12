Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 93% жителей стран — членов Евросоюза назвали самой насущной проблемой рост стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Евробарометр», опубликованные в четверг на сайте Европарламента.

Повышение цен, в том числе на продукты питания и электроэнергию, ударило по всем слоям населения вне зависимости от пола и возраста. Обеспокоенность по поводу этого высказали практически все респонденты в Греции (100%) и на Кипре (99%), в Италии и Португалии (по 98%). В числе насущных проблем 82% опрошенных назвали угрозу бедности и социального отчуждения. 81% опасается климатических изменений и угрозы расширения конфликта на Украине.

Около половины жителей ЕС (46%) отметили снижение уровня жизни, а 39% ожидают этого в 2023 году.