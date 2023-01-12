Подавляющее большинство европейцев обеспокоены ростом стоимости жизни — опрос
15:00 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 93% жителей стран — членов Евросоюза назвали самой насущной проблемой рост стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Евробарометр», опубликованные в четверг на сайте Европарламента.
Повышение цен, в том числе на продукты питания и электроэнергию, ударило по всем слоям населения вне зависимости от пола и возраста. Обеспокоенность по поводу этого высказали практически все респонденты в Греции (100%) и на Кипре (99%), в Италии и Португалии (по 98%). В числе насущных проблем 82% опрошенных назвали угрозу бедности и социального отчуждения. 81% опасается климатических изменений и угрозы расширения конфликта на Украине.
Около половины жителей ЕС (46%) отметили снижение уровня жизни, а 39% ожидают этого в 2023 году.
НОВОСТИ
- 15:12 12.01.2023
- Взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску прямой наводкой — НМ ДНР
- 14:32 12.01.2023
- РФ не согласна с оценками Турции по «мирному плану» Зеленского — Захарова
- 14:12 12.01.2023
- Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
- 14:00 12.01.2023
- В Китае обнаружили еще 220 терракотовых воинов на захоронении Цинь Шихуанди
- 13:32 12.01.2023
- Заявления о том, что РФ создает угрозы для безопасности Армении, абсурдны — Захарова
- 13:20 12.01.2023
- Республиканцы хотят больше контролировать действия Байдена для сдерживания инфляции — ТВ
- 13:05 12.01.2023
- Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре — советник Пушилина
- 13:00 12.01.2023
- Участники беспорядков в столице Бразилии пользовались специальной онлайн-картой
- 12:58 12.01.2023
- Домклик начал маркировать объявления о продаже участков с доступной льготной ипотекой
- 12:32 12.01.2023
- Санкции Запада осложнили перевоз в Индию подлодки, которая ремонтировалась в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать