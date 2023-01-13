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НОВОСТИ

Затея Зеленского с глобальным саммитом выглядит несерьезной и популистской — МИД РФ

10:32 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затея президента Украины Владимира Зеленского о проведении зимой некого глобального саммита для прекращения конфликта выглядит несерьезно и подтверждает неадекватное восприятие реалий Киевом. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Эта затея выглядит несерьезно, как еще одно популистское мероприятие для привлечения внимания к украинским делам. Она подтверждает неадекватность восприятия Киевом современных реалий», — сказал Полищук, отвечая на соответствующий вопрос.

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