Украинский солдат заявил, что командование ВСУ бросило военных под Соледаром — CNN

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский военный заявил в четверг в телефонной беседе с журналистом телекомпании Си-эн-эн, что командование ВСУ бросило своих военнослужащих под Соледаром. Его слова приводятся на сайте телекомпании.

«Если сегодня (четверг — прим. ТАСС) не поступит указ об отводе войск, у нас, вероятно, не останется времени на отступление», — цитирует Си-эн-эн украинского военнослужащего, имя которого не приводится. «Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили», — отметил солдат ВСУ, слова которого приводятся на английском языке.

«Последний раз эвакуация проводилась три дня назад», — продолжил военнослужащий, отметив, что его подразделению был отдан приказ «держаться до самого конца». При этом ряд других украинских подразделений под Соледаром, по его словам, «отступили сами или получили приказ об отступлении». По словам солдата, у украинских военных в его подразделении закончились продукты, подходят к концу запасы питьевой воды, есть раненые. При этом он подчеркнул, что у них по-прежнему остаются боеприпасы.