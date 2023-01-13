В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейс Санкт-Петербург — Мурманск из-за сильного ветра при взлете начал скользить по аэродрому, в результате вылет был отменен. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

«Во время руления самолета рейса FV 6343 Санкт-Петербург — Мурманск из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. <…> Из-за невозможности продолжения движения воздушного судна по рулежной дорожке командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач», — рассказали в пресс-службе.