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НОВОСТИ

В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра

12:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейс Санкт-Петербург — Мурманск из-за сильного ветра при взлете начал скользить по аэродрому, в результате вылет был отменен. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

«Во время руления самолета рейса FV 6343 Санкт-Петербург — Мурманск из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. <…> Из-за невозможности продолжения движения воздушного судна по рулежной дорожке командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач», — рассказали в пресс-службе.

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