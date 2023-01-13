Сейм Польши обновил закон о Верховном суде, что может разблокировать средства из фонда ЕС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла поправки к закону о Верховном суде, которые могут разблокировать выделение республике средств из Фонда восстановления ЕС.

В ходе состоявшегося во вторник голосования введение поправок поддержала в основном правящая в республике партия «Право и справедливость». 233 депутата были за, 52 выступили против, 189 воздержались.

Теперь обновленный закон отправляется на рассмотрение верхней палаты — Сената, где оппозиция в большинстве. В случае, если Сенат отклонит закон или внесет в него свои поправки, документ вернется на рассмотрение Сейма и только после этого попадет на подпись президента.

Главное новшество заключается в том, что вопросы дисциплинарной ответственности судей будет рассматривать Верховный административный суд, а не действующая сейчас палата профессиональной ответственности Верховного суда, которую критиковал Брюссель.