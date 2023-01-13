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Российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от ВСУ — МО РФ

14:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении», — сказал он.

По словам Конашенкова, полный контроль над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в этом городе подразделения ВСУ.

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