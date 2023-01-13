В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клонированная корова впервые в России принесла потомство. Теленок родился здоровым, весом в 40 кг, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В министерстве уточнили, что теленка, родившегося 30 декабря 2022 года, назвали Декабристкой.

«Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки — большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, чьи слова приводит пресс-служба.