В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы
14:32 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Клонированная корова впервые в России принесла потомство. Теленок родился здоровым, весом в 40 кг, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В министерстве уточнили, что теленка, родившегося 30 декабря 2022 года, назвали Декабристкой.
«Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки — большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, чьи слова приводит пресс-служба.
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