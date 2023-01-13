0
0
124
НОВОСТИ

В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы

14:32 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клонированная корова впервые в России принесла потомство. Теленок родился здоровым, весом в 40 кг, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В министерстве уточнили, что теленка, родившегося 30 декабря 2022 года, назвали Декабристкой.

«Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки — большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, чьи слова приводит пресс-служба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 13.01.2023
Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
0
37
15:12 13.01.2023
Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ
0
94
15:00 13.01.2023
Путин ждет предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей
0
113
14:12 13.01.2023
Сикхи в Индии выступили против стальных шлемов для своих единоверцев в армии
0
162
14:00 13.01.2023
Российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от ВСУ — МО РФ
0
194
13:32 13.01.2023
Сейм Польши обновил закон о Верховном суде, что может разблокировать средства из фонда ЕС
0
221
13:20 13.01.2023
Европа может найти замену дизельного топлива из РФ в Китае — Bloomberg
0
230
13:06 13.01.2023
НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России
0
221
13:00 13.01.2023
ФРГ передала Молдавии первые из обещанных бронетранспортеров «Пиранья»
0
229
12:50 13.01.2023
На Запорожской АЭС в этом году начнутся работы по ремонту трех энергоблоков
0
233

Возврат к списку