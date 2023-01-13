Школы могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей — Кравцов
16:12 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские школы могут ввести модуль по начальной военной подготовке после одобрения родителей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения в пятницу со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
«Министр сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки», — говорится в сообщении.
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