Школы могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей — Кравцов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские школы могут ввести модуль по начальной военной подготовке после одобрения родителей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения в пятницу со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«Министр сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки», — говорится в сообщении.