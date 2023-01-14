Россия готова к достижению целей СВО посредством переговоров - Небензя
08:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится только тогда, когда будут достигнуты ее цели, будь то путем переговоров или военными средствами. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами. Пока ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали", - сказал он.
Небензя добавил, что "все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН минские соглашения". "Однако это не входило в планы ни [президента Украины Владимира] Зеленского, ни его предшественников, ни, как мы теперь знаем благодаря откровениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, в планы гарантов "Минска" Франции и Германии, - констатировал постпред России при ООН. - Более того, мы узнали, что минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию".
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