Около 100 тысяч клиентов Сбера протестируют платежный стикер

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В начале февраля Сбер начнет масштабные испытания новой технологии бесконтактных платежей – платежного стикера. Тестирование будет бесплатным для клиентов.

Платежный стикер позволяет совершать оплату в одно касание. Технология нужна в первую очередь владельцам смартфонов iPhone, привыкшим совершать платежи бесконтактно. Такие платежи уже можно совершать в Сбербанке с помощью QR-кода. Новый способ расширит эту возможность на большее число клиентов.

«Технология платежного стикера надежна и безопасна, ведь по сути это почти аналог банковской карты, но более компактный, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями со Сбером».

Решение о внедрении платежных стикеров в промышленную эксплуатацию будет приниматься по итогам тестирования с участием 100 тыс. человек, рассказал Кирилл Царев. «А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтем отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное – удобство и комфорт клиентов при использовании наших сервисов», – добавил он.

Тестирование с участием клиентов начнется уже в ближайшее время. О том, как стать тестировщиком сервиса, банк уже совсем скоро сообщит дополнительно.

Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона, лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет.

Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, – в магазине, кафе, парикмахерской и т.д. Кроме того, по нему можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Платежный стикер – вариант Дебетовой СберКарты«Мир». Параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы СберСпасибо, а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5 тыс. руб. в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.