В Китае на границе с РФ зафиксирована рекордно низкая температура минус 53 градуса
10:20 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские метеорологи зафиксировали аномально низкие температуры в расположенном на границе с Россией городе Мохэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Как сообщил во вторник информационный портал «Луван», столбик термометра опустился до 53 градусов Цельсия ниже нуля, обновив национальный рекорд 1969 года.
Прежний рекорд составлял 52,3 градуса ниже нуля. Температура ниже минус 50 градусов сохраняется в Мохэ на протяжении трех дней.
Еще на 12 метеорологических станциях в провинции Хэйлунцзян температура вплотную приблизилась к рекордным значениям.
Городской уезд Мохэ расположен на берегу реки Амур и граничит с такими российскими регионами, как Забайкальский край и Амурская область. Население уезда Мохэ составляет около 65 тыс. человек.
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