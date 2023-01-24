Правительство Украины согласовало отставку пяти глав регионов — министр
15:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин Украины согласовал увольнение глав пяти регионов, в том числе Днепропетровской и Киевской областей, решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Зеленский. Об этом во вторник сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.
«На заседании кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении», — написал он в соцсети.
Немчинов перечислил руководителей регионов, увольнение которых было согласовано. Это главы Днепропетровской, Киевской, Сумской областей Валентин Резниченко, Алексей Кулеба, Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич.
Зеленский во вторник обнародовал указ об отставке заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко, кроме того, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне коррупционного скандала с закупками продуктов для нужд вооруженных сил страны. Также во вторник был уволен заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко.
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