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Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников для ВС РФ в зоне СВО

16:12 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы поставок беспилотников и барражирующих боеприпасов российским войскам в зоне СВО возрастают, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО», — написал он во вторник в своем телеграм-канале по итогам посещения одного из оборонных заводов в Ижевске.

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