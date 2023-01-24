Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников для ВС РФ в зоне СВО
16:12 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы поставок беспилотников и барражирующих боеприпасов российским войскам в зоне СВО возрастают, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Предприятия ВПК наращивают поставки Вооруженным силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО», — написал он во вторник в своем телеграм-канале по итогам посещения одного из оборонных заводов в Ижевске.
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