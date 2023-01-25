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Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной, отправку войск или самолетов

17:12 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о бесполетной зоне над Украиной, как и отправка туда войск НАТО, неактуальны ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.

По его словам, НАТО сразу заявила, что не будет выступать за бесполетную зону над Украиной. «В этой позиции ничего не поменялось и не поменяется», — сказал он.

«То, что речь не идет о боевых самолетах, я говорил уже давно, делаю это и сейчас», — отметил Шольц. «Наземные войска мы не будем отправлять ни в коем случае, — добавил канцлер. — Не будет прямого участия в войне. Этого не было сейчас и не будет в будущем. На это все могут положиться».

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