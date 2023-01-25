Заявления Бербок о танках подтверждают заранее спланированную против России войну — МИД РФ
17:40 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о поставках танков Украине подтверждают заранее спланированную против России войну. Об этом в среду написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети.
Дипломат привела цитату главы МИД ФРГ, которая заявила, что Европа должна больше делать для защиты Украины, в частности в том, что касается танков. По словам Бербок, «самая важная и решающая вещь» заключается в том, чтобы европейские страны «делали это вместе, а не играли в игру „найди виновного“ в Европе, так как они „ведут войну против России, а не друг против друга“.
«Если прибавить к этому откровения [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что „вы не слышали“, — отметила Захарова.
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