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НОВОСТИ

Корпоративный журнал Сбера о персональных данных и приватности теперь в свободном доступе

10:58 26.01.2023

Сбер опубликовал в общем доступе свое внутреннее издание о защите персональных данных и приватности Sber Privacy Journal, выпускаемое специалистами Сбербанка. Три номера размещены в онлайн-библиотеке знаний о кибербезопасности Сбера «Кибрарий».

В Sber Privacy Journal можно узнать, в частности, как развивались понятия конфиденциальности и персональных данных, как новые технологии влияют на приватность, в чем риски и преимущества искусственного интеллекта, больших данных и биометрических технологий, как меняется законодательство о персональных данных, как регулируется обработка персональных данных за рубежом – например, в Китае и Индии.

«Полностью осознавая важность развития отрасли хранения, обработки и защиты персональных данных в стране, мы приняли решение открыть для общего доступа внутреннее издание Сбера – Sber Privacy Journal, – прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Это не «методичка», а сборник идей и авторских размышлений на тему приватности и ее роли в современном обществе. Уверен, информация будет полезна каждому специалисту по защите персональных данных в России».

Сбер – один из крупнейших операторов персональных данных в России: банк обрабатывает данные более чем 100 млн клиентов и 250 тыс. сотрудников. Для защиты персональных данных в 2018 году в банке создана команда Data Protection Officer (DPO) и внедрена система управления обработкой и защитой персональных данных.

«Мы видим, что со стремительным развитием технологий в обществе все громче звучит запрос на уважительное отношение к личным данным. Поэтому в Сбере экспертизой и контролем нашей команды кибербезопасности охвачены все процессы, продукты и сервисы банка и дочерних компаний, – подчеркнул Станислав Кузнецов. – При разработке и внедрении сервисов мы руководствуемся принципами Privacy by Design и Privacy by Default – «проектируемой приватности» и «приватности по умолчанию».

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