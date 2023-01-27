Украина в будущем вопреки действительности заявит, что хотела переговоров с РФ — МИД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины вопреки действительности в будущем будут утверждать, что настаивали на переговорах с Россией. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дайте срок, скоро мы услышим, что, оказывается, киевский режим вновь был обманут и они очень хотели переговоров, но им почему-то не дали. Я уверяю вас, будет очень скоро, что они были главными за мир и за переговоры. Это сейчас, когда им танки показали, они говорят о том, что все должно решиться на поле боя. Вот когда решится, тогда они будут объяснять, кто из них еще останется, своим будущим поколениям, что они очень хотели мира, переговоров, умоляли о дипломатии, но им отказали», — указала дипломат.