Украина в будущем вопреки действительности заявит, что хотела переговоров с РФ — МИД
16:00 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины вопреки действительности в будущем будут утверждать, что настаивали на переговорах с Россией. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Дайте срок, скоро мы услышим, что, оказывается, киевский режим вновь был обманут и они очень хотели переговоров, но им почему-то не дали. Я уверяю вас, будет очень скоро, что они были главными за мир и за переговоры. Это сейчас, когда им танки показали, они говорят о том, что все должно решиться на поле боя. Вот когда решится, тогда они будут объяснять, кто из них еще останется, своим будущим поколениям, что они очень хотели мира, переговоров, умоляли о дипломатии, но им отказали», — указала дипломат.
НОВОСТИ
- 16:12 27.01.2023
- ЮАР имеет право проводить учения с РФ, но ЕС видит «нехорошие совпадения» — Боррель
- 15:55 27.01.2023
- Миллион клиентов Сбера воспользовался сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году
- 15:32 27.01.2023
- Захарова назвала ложью слова Столтенберга о том, что НАТО не сторона конфликта на Украине
- 15:12 27.01.2023
- ВС РФ сорвали перевозки Украиной вооружений, в том числе поставленных НАТО
- 15:00 27.01.2023
- Средства населения в банках РФ в декабре 2022 г. выросли на 7,6%
- 14:32 27.01.2023
- Берл Лазар назвал унижением то, что РФ не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
- 14:12 27.01.2023
- На Украине аварийные отключения электричества применяются в 11 областях
- 14:10 27.01.2023
- На маркетплейсе Сбера за прошлый год оформлено почти 700 тысяч полисов ОСАГО
- 14:00 27.01.2023
- Конец планам нацистов уничтожить евреев и другие народы положил прежде всего СССР — Путин
- 13:32 27.01.2023
- Силы РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара — советник Пушилина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать