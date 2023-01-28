Премьер-министр Чехии поздравила Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом
18:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поздравляю Петра Павла с избранием четвертым по счету президентом Чехии, — сказал премьер. — Победил [независимый] поддержанный гражданами кандидат, победили [демократические] ценности, которые он олицетворял. Это чрезвычайно важная новость в данное время, сложное в международном плане и экономической сфере».
Фиала направился поздравить Павела. Премьер рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с новым главой государства. Президент Словакии Зузана Чапутова, первая из иностранных лидеров, поздравила Павела с избранием президентом Чехии.
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