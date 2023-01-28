Премьер-министр Чехии поздравила Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил в субботу на пресс-конференции, что новым президентом республики избран отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел.



«Поздравляю Петра Павла с избранием четвертым по счету президентом Чехии, — сказал премьер. — Победил [независимый] поддержанный гражданами кандидат, победили [демократические] ценности, которые он олицетворял. Это чрезвычайно важная новость в данное время, сложное в международном плане и экономической сфере».



Фиала направился поздравить Павела. Премьер рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с новым главой государства. Президент Словакии Зузана Чапутова, первая из иностранных лидеров, поздравила Павела с избранием президентом Чехии.



