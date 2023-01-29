Транзит газа из РФ через Украину сократился почти на 44% с начала января

10:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 24,3 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил в воскресенье журналистам представитель «Газпрома». Таким образом, транзит через Украину продолжается на сниженном уровне и с начала января упал более чем на 44%.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 24,3 млн куб. м на 29 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он.