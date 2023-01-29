Транзит газа из РФ через Украину сократился почти на 44% с начала января
10:16 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 24,3 млн куб. м на 29 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:06 29.01.2023
- Став снова президентом США, Трамп обещает принсти мир посредством силы
- 09:00 29.01.2023
- Глава МИД Израиля: Администрация Палестины поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев
- 20:30 28.01.2023
- Запад постепенно втягивает себя в реальную, открытую войну с РФ - Гаврилов
- 20:30 28.01.2023
- В Гааге более 200 человек задержаны в ходе акции протеста
- 19:30 28.01.2023
- Реакция Турции на сожжение Корана остановила процесс вступления Швеции в НАТО
- 19:20 28.01.2023
- Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции - Арестович
- 18:30 28.01.2023
- Премьер-министр Чехии поздравила Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом
- 17:50 28.01.2023
- Из-за противопехотной мины «Лепесток» в Донецке ребенок получил ранение - штаб
- 16:40 28.01.2023
- Меры по противодействию подрывной деятельности против РФ разрабатывают в Госдуме
- 16:30 28.01.2023
- В Чехии завершился второй тур выборов президента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать