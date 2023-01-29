В МИД РФ прокомментировали отказ России согласовать с Японией рыбный промысел у Южных Курил

11:41 Источник: Интерфакс

Москва не приемлет протесты японской стороны в связи с тем, что Россия не согласовала проведение межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в территориальных водах РФ вокруг Южных Курил, это было сделано в ответ на антироссийские меры Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой Соглашения 1998 г. об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о проведении межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил, опубликованном на сайте МИД России в воскресенье.

"Категорически не приемлем какие-либо "протесты" японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", - заявила Захарова. "Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем", - добавила она.

Ранее агентство «Киодо» сообщило, что Российская Федерация уведомила Японию о том, что в 2023 году она не будет проводить межправительственные консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил.