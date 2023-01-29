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Песков пояснил, почему данные по показателям экономики РФ засекречиваются

12:05 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничение доступа к статистическим показателям российской экономики связано с гибридной войной, которая ведется против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии, опубликованном в воскресенье газетой «Файнэншл таймс».

«Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные, — сказал он. — Каждый, кому нужно знать, каждый, кто является частью процесса разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее».

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших должностных лиц.

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