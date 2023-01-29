0
0
0
НОВОСТИ

США причастны к атаке дронов на военный завод в Иране - СМИ

15:25 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан с помощью беспилотников нанесли Военно-воздушные силы США и «еще одна страна». Об этом в воскресенье сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

По его данным, целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Как отмечает телеканал «Аль-Хадас», Израиль не имеет отношения к этой операции.

Ссылаясь на американские источники, «Аль-Хадас» утверждает, что удар по складу боеприпасов призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту [баллистического] оружия».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:14 29.01.2023
Российские спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже «через Азию» - ОСА
0
278
12:05 29.01.2023
Песков пояснил, почему данные по показателям экономики РФ засекречиваются
0
388
11:41 29.01.2023
В МИД РФ прокомментировали отказ России согласовать с Японией рыбный промысел у Южных Курил
0
421
11:25 29.01.2023
Канцлеру ФРГ пришлось оправдываться за слова главы МИД о "войне с Россией"
0
396
10:16 29.01.2023
Транзит газа из РФ через Украину сократился почти на 44% с начала января
0
456
09:06 29.01.2023
Став снова президентом США, Трамп обещает принести мир посредством силы
0
593
09:00 29.01.2023
Глава МИД Израиля: Администрация Палестины поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев
0
462
20:30 28.01.2023
Запад постепенно втягивает себя в реальную, открытую войну с РФ - Гаврилов
0
1324
20:30 28.01.2023
В Гааге более 200 человек задержаны в ходе акции протеста
0
1191
19:30 28.01.2023
Реакция Турции на сожжение Корана остановила процесс вступления Швеции в НАТО
0
1052

Возврат к списку