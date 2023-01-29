США причастны к атаке дронов на военный завод в Иране - СМИ
15:25 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Как отмечает телеканал «Аль-Хадас», Израиль не имеет отношения к этой операции.
Ссылаясь на американские источники, «Аль-Хадас» утверждает, что удар по складу боеприпасов призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту [баллистического] оружия».
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