Разработчик ядерного оружия КНР в обход ограничений закупал американские чипы — WSJ
10:05 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская академия инженерной физики (КАИФ), занимающаяся исследованиями и разработками в области ядерного оружия, по меньшей мере с 2020 года, несмотря на экспортные ограничения, закупала компьютерные чипы американского производства. С таким утверждением выступила в воскресенье газета «Уолл-стрит джорнэл», журналисты которой ознакомились с закупочной документацией этой организации.
Как пишет издание, из опубликованных документов следует, что КАИФ «порядка десяти раз за последние более чем два года» закупала через посредников в Китае микросхемы от таких американских производителей, как Intel («Интел») и Nvidia («Энвидиа»). Таким образом, утверждает «Уолл-стрит джорнэл», китайский научный центр действовал в обход экспортных ограничений на поставки полупроводников, введенных США в 1997 году.
Согласно данным «Уолл-стрит джорнэл», закупленные в период с 2020 года чипы американского производства служили компонентами компьютерных систем, а также предназначались для использования в лабораториях, оборудованных для «моделирования ядерных взрывов».
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