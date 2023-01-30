Разработчик ядерного оружия КНР в обход ограничений закупал американские чипы — WSJ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская академия инженерной физики (КАИФ), занимающаяся исследованиями и разработками в области ядерного оружия, по меньшей мере с 2020 года, несмотря на экспортные ограничения, закупала компьютерные чипы американского производства. С таким утверждением выступила в воскресенье газета «Уолл-стрит джорнэл», журналисты которой ознакомились с закупочной документацией этой организации.

Как пишет издание, из опубликованных документов следует, что КАИФ «порядка десяти раз за последние более чем два года» закупала через посредников в Китае микросхемы от таких американских производителей, как Intel («Интел») и Nvidia («Энвидиа»). Таким образом, утверждает «Уолл-стрит джорнэл», китайский научный центр действовал в обход экспортных ограничений на поставки полупроводников, введенных США в 1997 году.

Согласно данным «Уолл-стрит джорнэл», закупленные в период с 2020 года чипы американского производства служили компонентами компьютерных систем, а также предназначались для использования в лабораториях, оборудованных для «моделирования ядерных взрывов».