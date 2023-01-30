МИД Ирана считает подозрительными слова Подоляка об ударе по объекту в Исфахане
20:40 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал подозрительными высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства исламской республики.
«Пресс-секретарь МИД Насер Канани осудил враждебную и провокационную позицию советника офиса президента Украины и назвал подозрительными его заявления относительно недавней враждебной акции против военного объекта в Исфахане», — указывается в заявлении. Дипломат также потребовал «официальных и четких объяснений от украинского правительства».
«Иран, учитывая общепринятые нормы международного права, всегда делал упор на обеспечение национальной безопасности и защиту своих интересов и не пойдет на компромисс ни с одной из сторон в этом вопросе», — приводятся высказывания Канани в тексте заявления. Он подчеркнул, что Иран «оставляет за собой законное право на ответные действия против сторон», которые участвовали в акциях, противоречащих международному праву.
В воскресенье Подоляк распространил сообщение на своей странице в «Твиттере», в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану. «Украина предупреждала вас», — написал он.
В ночь на воскресенье агентство ИРНА сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что в субботу была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников.
НОВОСТИ
- 20:15 30.01.2023
- Сбер представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini
- 20:00 30.01.2023
- Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля — источник
- 19:20 30.01.2023
- В Мариуполе задержаны два боевика «Азова»
- 18:40 30.01.2023
- Путин обсудил с саудовским кронпринцем ОПЕК+ и развитие отношений двух стран — Кремль
- 18:00 30.01.2023
- Британский депутат заявил о возможности прямого противостояния королевства с РФ
- 17:32 30.01.2023
- Послу США было указано на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона — МИД РФ
- 17:20 30.01.2023
- Сбер улучшит условия «Ипотеки для IT»
- 17:12 30.01.2023
- США доставили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику — МО РФ
- 17:00 30.01.2023
- Европейский шахматный союз ожидает выхода ФШР из своего состава к 24 февраля
- 16:32 30.01.2023
- Песков назвал блестящей работу кабмина на фоне прокси-войны против России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать