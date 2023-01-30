МИД Ирана считает подозрительными слова Подоляка об ударе по объекту в Исфахане

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал подозрительными высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства исламской республики.

«Пресс-секретарь МИД Насер Канани осудил враждебную и провокационную позицию советника офиса президента Украины и назвал подозрительными его заявления относительно недавней враждебной акции против военного объекта в Исфахане», — указывается в заявлении. Дипломат также потребовал «официальных и четких объяснений от украинского правительства».

«Иран, учитывая общепринятые нормы международного права, всегда делал упор на обеспечение национальной безопасности и защиту своих интересов и не пойдет на компромисс ни с одной из сторон в этом вопросе», — приводятся высказывания Канани в тексте заявления. Он подчеркнул, что Иран «оставляет за собой законное право на ответные действия против сторон», которые участвовали в акциях, противоречащих международному праву.

В воскресенье Подоляк распространил сообщение на своей странице в «Твиттере», в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в зону боевых действий на Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану. «Украина предупреждала вас», — написал он.

В ночь на воскресенье агентство ИРНА сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что в субботу была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников.