Макрон считает, что из поставляемого Украине вооружения не должны наноситься удары по РФ
09:00 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция считает, что из поставляемого Западом Киеву вооружения не должны наноситься удары по российской территории. Об этом заявил в понедельник французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Гааге. Трансляция выступления велась в «Твиттере» Елисейского дворца.
«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», — сказал Макрон, отвечая на вопрос, готова ли Франция поставить Украине самолеты. «Первый — полезность таких поставок для украинской армии, в частности с точки зрения продолжительности обучения персонала», — отметил французский лидер. «Второй критерий заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации. То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину», — сказал он. «Третий критерий состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли нашу обороноспособность», — заявил Макрон.
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