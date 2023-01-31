Спецслужбы Израиля опасаются возможного ответа Тегерана после атак по объектам Ирана - СМИ

10:32 Источник: Интерфакс

Службы безопасности Израиля обсуждают возможный ответ Ирана в связи с недавними атаками на иранские объекты, сообщила газета Times of Israel.

При этом, как пишет издание, не исключается, что "Исламская Республика может нацелиться на израильских туристов, официальных лиц и посольства за рубежом".

Ранее агентство IRNA со ссылкой на министерство обороны Ирана сообщало, что вечером в субботу на военно-промышленном комплексе Минобороны страны в результате атаки малых беспилотников в центральной иранской провинции Исфахан произошел взрыв.