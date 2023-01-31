Суд приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в теракте после поджога военкомата в Югре

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный окружной военный суд по статье о теракте приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске, передает во вторник корр. ТАСС.

«Путем полного сложения наказаний назначить <…> окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тыс. рублей», — сказал судья, уточнив, что ранее в отношении Борисенко было возбуждено также дело о краже.

Приговор за поджог военкомата впервые в РФ был вынесен по статье УК РФ «Террористический акт».