МОК не будет рассматривать допуск демонстрации госсимволики РФ и Белоруссии на Олимпиаде

22:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе организации.

«Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — говорится в сообщении.