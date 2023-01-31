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МОК не будет рассматривать допуск демонстрации госсимволики РФ и Белоруссии на Олимпиаде

22:16 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе организации.

«Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — говорится в сообщении.

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