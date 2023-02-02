Вашингтон пытается обойти рестрикции на наем россиян в посольство США в Москве
10:00 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты пытаются избежать ограничений на наем россиян и граждан третьих стран в американское посольство в Москве. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
«Последним новшеством стало дополнительное обременение нас трехлетним сроком пребывания на территории Америки. Нам ничего не оставалось, как использовать принцип взаимности и попытаться установить паритет. Одной из наших очень эффективных мер стал запрет Соединенным Штатам нанимать местный персонал из числа россиян и граждан третьих стран, составляющих значительную часть штата американского посольства. Сегодня очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются, они пытаются обойти их», — указал дипломат.
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