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Руководство ФРГ не усвоило уроки разгрома Германии под Сталинградом в 1943 году — Володин

10:05 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ФРГ не усвоили уроки поражения Германии под Сталинградом в 1943 году, немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2») будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров». Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ровно 80 лет назад завершилась Сталинградская битва. «Победа далась дорогой ценой — более миллиона погибших. Она стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из нашей страны, открыла Красной армии путь на Берлин», — написал Володин в соцсети.

«Но, как показала история, уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все», — добавил он.

Так, по словам Володина, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель «обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне», а нынешний канцлер Олаф Шольц «пошел еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России». «Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. „Леопарды“ будут сожжены, повторив судьбу фашистских „Тигров“, — подытожил он.

Володин считает, что было бы правильно, если бы руководство ФРГ объяснило своим гражданам, «зачем <…> снова втягивает немецкий народ в войну», и вспомнило «далекий, но памятный 1943 год».

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