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В России выявили 9 287 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 287 против 8 504 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 22 октября 2022 года, когда штаб сообщал о 9 348 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 967 983 случая заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 40 против 41 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 395 148 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 6 021 против 6 729 днем ранее, до 21 362 029.

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