Артиллерия ВСУ расстреляла под Кременной 12 сдававшихся в плен украинских солдат - Марочко
09:20 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по 12 сослуживцам, которые хотели сдаться в плен, все они, скорее всего, погибли. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
"Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим. Наши штурмовые подразделения прекратили вести огонь и начали подготовительные мероприятия по эвакуации", - рассказал он.
По словам Марочко, когда "практически все было готово к эвакуации", украинские войска открыли "плотный стрелковый огонь и нанесли артиллерийский удар" по своим сослуживцам, пытавшимся сдаться. "По предварительной оценке, с большой долей вероятности все [они] погибли", - подчеркнул он.
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