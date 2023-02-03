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Член Конгресса США потребовала от Байдена немедленно сбить «китайский шпионский шар»

10:05 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала президента Джо Байдена немедленно отдать приказ сбить воздушный шар, который находится над территорией страны и, предположительно, используется КНР для разведки.

«Байден должен сбить китайский шпионский воздушный шар немедленно», — написала законодатель в четверг на своей странице в «Твиттере».

Грин также критически оценила политику администрации, отметив, что экс-президент США Дональд Трамп «не стал бы терпеть это» и «многие вещи, происходящие с Америкой».

В четверг Пентагон подтвердил обнаружение якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Отмечается, что он не представляет «какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле» и находится «на значительно большей высоте, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки».

По данным телекомпании Эн-би-си, Байден был проинформирован об обнаружении шара.

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