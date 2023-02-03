Сбер запустил онлайн-курс по цифровой трансформации
10:50 03.02.2023
Сбербанк запустил онлайн-курс по цифровой трансформации который позволит руководителям получить новые знания и навыки для работы в условиях современной экономики.
В программе курса как теория, так и реальные кейсы. Представители крупных компаний рассказывают, какие стадии цифровой трансформации существуют, как сокращать расходы, формировать цифровую корпоративную культуру и работать с изменениями.
Курс, размещенный на портале СберПро Цифровое развитие, состоит из трех блоков. В первом эксперты рассказывают, как цифровые изменения приводят компании к формированию стратегических целей. Во втором – о том, какие конкретно технологии внедряются в проекты цифровой трансформации. Третий посвящен тому, как руководители становятся драйверами цифровой трансформации. Часть материалов уже доступна на портале и будет постепенно дополняться.
Программа рассчитана на руководителей цифровой трансформации, собственников бизнеса и управленцев, которые отвечают за развитие своих бизнес-функций в компании.
«Цифровая трансформация – сложный процесс. Это все равно что построить на месте действующей компании новый бизнес на порядок больше прежнего, – отметил управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов. – Поэтому прежде чем разрабатывать и внедрять цифровые решения, важно получить нужные компетенции и знания, сформулировать стратегию, перестроить процессы и подготовить команду. С нашим курсом во всем этом проще разобраться. Он дает целостное понимание задач цифровой трансформации, упрощает и ускоряет запуск преобразований. Платформа «СберПро. Цифровое развитие» предлагает широкий выбор материалов для освоения новых навыков и помогает развиваться в самых разных отраслях».
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