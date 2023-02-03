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Десятый пакет санкций против России подразумевает ограничения на 10 млрд евро

19:20 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на 10 млрд евро. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.

«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 млрд евро. Это будет снова масштабный пакет», — сказала она. Запись ее выступления распространена пресс-службой ЕК.

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