Эксперты Домклик назвали самые быстрорастущие агентства недвижимости

19:10

Специалисты сервиса недвижимости Домклик выяснили, какие из ведущих российских агентств недвижимости в 2022 году выросли сильнее всего. Самой быстрорастущей стала компания «Владис» – в ежегодном рейтинге «Топ-20 агентств недвижимости России» она поднялась сразу на 5 позиций.



В Домклик отмечают, что динамичнее всего растут агентства, которые используют аналитические инструменты, привлекают продавцов и покупателей в цифровых каналах и принимают решения на основе данных. В рейтинге представлены как классические агентства недвижимости, так и компании, работающие по франчайзинговой и гибридной бизнес-модели, а также коворкинги.

Уже несколько лет лидерство в рейтинге удерживает компания «Этажи», которая много инвестирует в развитие технологий. Поступательно растут агентства, которые работают по модели коворкинга, – например, «Полезные люди» и «Макромир». Поскольку каждая вторая ипотечная сделка в стране проходит через Домклик, рейтинг отображает объективную динамику развития рынка.

За минувший год больше всего преуспели «Владис» (+5 позиций) и СОВА (+4). Также продвинулись «Полезные люди» (+2), «Союз Застройщиков» (+2) и «Макромир» (+1). Сеть агентств недвижимости «ЭКСПЕРТ» вошла в рейтинг впервые.

Рейтинг составлен по количеству выданных ипотечных кредитов и использованию сервисов Домклик в сделках без ипотеки. По итогам января 2023 года на Домклик зарегистрировано 27 тыс. агентств недвижимости.

Топ-20 агентств недвижимости России – 2022