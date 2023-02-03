Эксперты Домклик назвали самые быстрорастущие агентства недвижимости
19:10 03.02.2023
Специалисты сервиса недвижимости Домклик выяснили, какие из ведущих российских агентств недвижимости в 2022 году выросли сильнее всего. Самой быстрорастущей стала компания «Владис» – в ежегодном рейтинге «Топ-20 агентств недвижимости России» она поднялась сразу на 5 позиций.
В Домклик отмечают, что динамичнее всего растут агентства, которые используют аналитические инструменты, привлекают продавцов и покупателей в цифровых каналах и принимают решения на основе данных. В рейтинге представлены как классические агентства недвижимости, так и компании, работающие по франчайзинговой и гибридной бизнес-модели, а также коворкинги.
Уже несколько лет лидерство в рейтинге удерживает компания «Этажи», которая много инвестирует в развитие технологий. Поступательно растут агентства, которые работают по модели коворкинга, – например, «Полезные люди» и «Макромир». Поскольку каждая вторая ипотечная сделка в стране проходит через Домклик, рейтинг отображает объективную динамику развития рынка.
За минувший год больше всего преуспели «Владис» (+5 позиций) и СОВА (+4). Также продвинулись «Полезные люди» (+2), «Союз Застройщиков» (+2) и «Макромир» (+1). Сеть агентств недвижимости «ЭКСПЕРТ» вошла в рейтинг впервые.
Рейтинг составлен по количеству выданных ипотечных кредитов и использованию сервисов Домклик в сделках без ипотеки. По итогам января 2023 года на Домклик зарегистрировано 27 тыс. агентств недвижимости.
Топ-20 агентств недвижимости России – 2022
|
Место
|
Компания
|
1
|
Этажи
|
2
|
Самолет Плюс
|
3
|
Zoltor
|
4
|
Владис (+5 vs. 2021)
|
5
|
Полезные люди (+2 vs. 2021)
|
6
|
Жилфонд
|
7
|
Макромир (+1 vs. 2021)
|
8
|
Century 21
|
9
|
Мегаполис Сервис
|
10
|
МИЭЛЬ
|
11
|
СмениКварти.ру
|
12
|
СОВА (+4 vs. 2021)
|
13
|
ГК «Новосёл»
|
14
|
ИНКОМ Недвижимость
|
15
|
Монолит Истейт
|
16
|
Адвекс Недвижимость
|
17
|
Союз Застройщиков (+2 vs. 2021)
|
18
|
Сеть АН «ЭКСПЕРТ» (NEW)
|
19
|
ЦН «Альфа»
|
20
|
Александр Недвижимость
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