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НОВОСТИ

Эксперты Домклик назвали самые быстрорастущие агентства недвижимости

19:10 03.02.2023

Специалисты сервиса недвижимости Домклик выяснили, какие из ведущих российских агентств недвижимости в 2022 году выросли сильнее всего. Самой быстрорастущей стала компания «Владис» – в ежегодном рейтинге «Топ-20 агентств недвижимости России» она поднялась сразу на 5 позиций.

В Домклик отмечают, что динамичнее всего растут агентства, которые используют аналитические инструменты, привлекают продавцов и покупателей в цифровых каналах и принимают решения на основе данных. В рейтинге представлены как классические агентства недвижимости, так и компании, работающие по франчайзинговой и гибридной бизнес-модели, а также коворкинги.

Уже несколько лет лидерство в рейтинге удерживает компания «Этажи», которая много инвестирует в развитие технологий. Поступательно растут агентства, которые работают по модели коворкинга, – например, «Полезные люди» и «Макромир». Поскольку каждая вторая ипотечная сделка в стране проходит через Домклик, рейтинг отображает объективную динамику развития рынка.

За минувший год больше всего преуспели «Владис» (+5 позиций) и СОВА (+4). Также продвинулись «Полезные люди» (+2), «Союз Застройщиков» (+2) и «Макромир» (+1). Сеть агентств недвижимости «ЭКСПЕРТ» вошла в рейтинг впервые.

Рейтинг составлен по количеству выданных ипотечных кредитов и использованию сервисов Домклик в сделках без ипотеки. По итогам января 2023 года на Домклик зарегистрировано 27 тыс. агентств недвижимости.

 

Топ-20 агентств недвижимости России – 2022

Место

Компания

1

Этажи

2

Самолет Плюс

3

Zoltor

4

Владис (+5 vs. 2021)

5

Полезные люди (+2 vs. 2021)

6

Жилфонд

7

Макромир (+1 vs. 2021)

8

Century 21

9

Мегаполис Сервис

10

МИЭЛЬ

11

СмениКварти.ру

12

СОВА (+4 vs. 2021)

13

ГК «Новосёл»

14

ИНКОМ Недвижимость

15

Монолит Истейт

16

Адвекс Недвижимость

17

Союз Застройщиков (+2 vs. 2021)

18

Сеть АН «ЭКСПЕРТ» (NEW)

19

ЦН «Альфа»

20

Александр Недвижимость

 

 

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